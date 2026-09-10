Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» и вернулся в аренду в «Крылья Советов»

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков на правах аренды перешел в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Перед уходом Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года.

В 2024 году Салтыков перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов». С того момента вингер провел за московскую команду 35 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. В этом сезоне Салтыков восемь раз выходил на поле и не отметился результативными действиями.

После 7 туров «Локомотив» с 6 очками занимает 13-е место в РПЛ. «Крылья» (7 очков) идут на 12-й строчке в турнирной таблице.