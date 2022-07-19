«Потеря Кассьерры и Родригао? У нас есть другие!» В «Сочи» рассчитывают повторить успех прошлого сезона

Интервью старшего тренера Вадима Гаранина.

В первом туре «Сочи» одержал победу над «Торпедо» (3:1). После матча «СЭ» пообщался со старшим тренером команды Вадимом Гараниным о перспективах команды на предстоящий сезон, уходе лидеров в «Зенит» и оформлении Fan ID.

«Если бы изначально следовали установкам, было бы еще легче»

— Какие эмоции после победы над «Торпедо»?

— Было сложно. Не делали моментами то, что хотели. Мы должны были встречать выше, играть выше. Не все у нас получилось, но рады, что выиграли. Это важно для тренерского штаба и для футболистов. Требования новые, отличающиеся от того, что было раньше. Хорошо, что мы стартанули с победы.

— Можно сказать, что вам повезло, что вы играли с «Торпедо» в первом туре?

— Возможно, на меня немного подействовала первая игра. Хотя никакой истерики и запары не было. Считаю, что матч был не таким уж легким. Надо было больше владеть мячом. Если бы мы делали изначально то, что хотели, было бы легче. Такие проблемы всегда бывают. Это недовольство действиями команды в каких-то аспектах. Мы уверены в своих силах. Нужно убирать недочеты через работу.

«Принципиальности от встречи с Федотовым нет. У ребят, возможно, будет»

— Через неделю матч против Владимира Федотова. Есть ли принципиальность в матче с командой бывшего тренера «Сочи»?

— Для меня точно нет. Принципиальна любая встреча. Мы хотим добиваться результата против каждого соперника, независимо, кто нам противостоит — Владимир Валентинович (Федотов. — Прим. «СЭ»), Сергей Богданович (Семак. — Прим. «СЭ») или Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «СЭ»). Мы хотим доминировать в каждой игре. Будем работать над этим. Для ребят, возможно, это будет принципиальный матч. Для Владимира Валентиновича — тоже. Но за них я не буду говорить.

— ЦСКА по матчу с «Уралом» произвел очень хорошее впечатление. Можно назвать армейцев одним из фаворитов на чемпионство?

— Согласен, очень хорошо сыграли. Агрессивный футбол. Тем интереснее будет следующая игра.

«Наша задача — быть там, где команда была после прошлого сезона»

— Какие у «Сочи» цели на сезон?

— Быть там, где команда была после прошлого сезона. Если еще не двинуться наверх. Люди в клубе не хотят быть ниже.

— Это реально?

— Почему нет? В прошлом году команда заняла второе место. Потеря лидеров (Кассьерры и Родригао. — Прим. «СЭ»)? У нас другие лидеры сейчас есть.

«Зенит» воспользовался определенными пунктами в контракте. Плакаться не будем »

— Как проходили трансферы Родригао и Кассьерры в «Зенит»?

— По Кассьерре было понятно, что он уйдет, еще до нашего прихода в клуб. По Родригао есть определенные юридические моменты в контракте, даже если не хочешь его отпускать. «Зенит» воспользовался определенными пунктами. Это нормальная практика в футболе. Плакаться и хвататься за голову мы не будем. У нас много опытных и сильных ребят. Все нормально.

— Нашли ли им замену?

— Мы работаем. Если будут усиления — здорово. Но и без этого у нас собраны сильные футболисты.

Александр Точилин (слева) и Вадим Гаранин. Александр Федоров, Фото "СЭ"

— Ждать ли нам новичков в «Сочи»?

— Вы все узнаете. Безусловно, трансферная кампания продолжается. Работа постоянно идет. И не только в нашем клубе. Мы ищем игроков, есть определенные продвижения. Но больше ничего не могу сказать.

— Оформили ли вы уже Fan ID? Как обстоит ситуация в команде?

— Очень сложно это комментировать. Хочется, чтобы все люди могли попадать на футбол. Наверное, эти моменты связаны с безопасностью. Нам хочется, чтобы этот вопрос быстрее разрешился. Мы играем для болельщиков. Я очень надеюсь, что восторжествует футбольное решение и все будут довольны. Я оформил Fan ID. В нашем городе нужно его получать, иначе мы не сможем попасть на стадион. С оформлением в «Сочи» ни у кого проблем не возникло.