Гаранин не считает принципиальным предстоящий матч «Сочи» и ЦСКА

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против ЦСКА.

— Через неделю матч против Владимира Федотова. Есть ли принципиальность в матче с командой бывшего тренера «Сочи»?

— Для меня точно нет. Принципиальна любая встреча. Мы хотим добиваться результата против каждого соперника, независимо, кто нам противостоит — Владимир Валентинович (Федотов. — Прим. «СЭ»), Сергей Богданович (Семак. — Прим. «СЭ») или Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «СЭ»). Мы хотим доминировать в каждой игре. Будем работать над этим. Для ребят, возможно, это будет принципиальный матч. Для Владимира Валентиновича — тоже. Но за них я не буду говорить.

— ЦСКА по матчу с «Уралом» произвел очень хорошее впечатление. Можно назвать армейцев одним из фаворитов на чемпионство?

— Согласен, очень хорошо сыграли. Агрессивный футбол. Тем интереснее будет следующая игра.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится 23 июля в Москве, начало — в 15.00 (мск).