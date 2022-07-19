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Сегодня, 19:30

Гаранин не считает принципиальным предстоящий матч «Сочи» и ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против ЦСКА.

— Через неделю матч против Владимира Федотова. Есть ли принципиальность в матче с командой бывшего тренера «Сочи»?

— Для меня точно нет. Принципиальна любая встреча. Мы хотим добиваться результата против каждого соперника, независимо, кто нам противостоит — Владимир Валентинович (Федотов. — Прим. «СЭ»), Сергей Богданович (Семак. — Прим. «СЭ») или Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «СЭ»). Мы хотим доминировать в каждой игре. Будем работать над этим. Для ребят, возможно, это будет принципиальный матч. Для Владимира Валентиновича — тоже. Но за них я не буду говорить.

— ЦСКА по матчу с «Уралом» произвел очень хорошее впечатление. Можно назвать армейцев одним из фаворитов на чемпионство?

— Согласен, очень хорошо сыграли. Агрессивный футбол. Тем интереснее будет следующая игра.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится 23 июля в Москве, начало — в 15.00 (мск).

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РПЛ
ФК Сочи
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Вадим Гаранин
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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