Гаранин об уходе Родригао и Кассьерры: «Зенит» воспользовался определенными юридическими пунктами»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Родригао и нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».

– Как проходили трансферы Родригао и Кассьерры в «Зенит»?

– По Кассьерре было понятно, что он уйдет, еще до нашего прихода в клуб. По Родригао есть определенные юридические моменты в контракте, даже если не хочешь его отпускать. «Зенит» воспользовался определенными пунктами. Это нормальная практика в футболе. Плакаться и хвататься за голову мы не будем. У нас много опытных и сильных ребят. Все нормально.

– Нашли ли им замену?

– Мы работаем. Если будут усиления – здорово. Но и без этого у нас собраны сильные футболисты.

– Ждать ли нам новичков в «Сочи»?

– Вы все узнаете. Безусловно, трансферная кампания продолжается. Работа постоянно идет. И не только в нашем клубе. Мы ищем игроков, есть определенные продвижения. Но больше ничего не могу сказать.

Кассьерра и Родригао перешли в «Сочи» летом 2021 года. Оба футболиста подписали контракты с «Зенитом» перед началом сезона-2022/23.