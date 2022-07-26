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В «Сочи» отреагировали на слова Нобоа о том, что он недоволен своим положением в команде

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слова полузащитника команды Кристиана Нобоа.

Ранее Нобоа заявил «СЭ», что он недоволен количеством игрового времени, которое получает на старте сезона-2022/23.

«Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит. Будет готов — будет выходить. Он тренируется в общей группе. Я никаких проблем не наблюдал», — приводит «Чемпионат» слова Рубашко.

В сезоне-2022/23 Нобоа принял участие в 2 матчах «Сочи», 37-летний эквадорец вышел на замену в обеих встречах и провел на поле в сумме 62 минуты, на его счету 1 голевая передача.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4767335-v-sochi-otreagirovali-na-slova-noboa-on-zayavil-chto-nedovolen-polozheniem-v-komande.html
Кристиан Нобоа
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