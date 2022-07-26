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В «Химках» допустили уход Лантратова в летнее трансферное окно

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем вратаря Ильи Лантратова в команде.

«Трансферное окно будет открыто еще чуть больше месяца. Мы на него рассчитываем, это основной голкипер. Но если будут предложения, мы обязательно их рассмотрим и отпустим его. Главное, чтобы он был первым номером и не сидел на лавке», — сказал Терюшков «СЭ».

В конце сезона-2021/22 сообщалось, что «Зенит» может подписать 26-летнего россиянина в летнее трансферное окно.

Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года.

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Химки
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