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Нобоа может не продлить контракт с «Сочи»: «Зачем меня подписывать, если я не играю?»

Нобоа заявил, что может не продлить контракт с «Сочи»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем в клубе.

«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера. Думал ли я уже о продлении контракта с «Сочи»? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Нобоа «СЭ».

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Его контракт с сочинской командой рассчитан до конца сезона-2022/23.

Кристиан Нобоа
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