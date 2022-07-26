В «Химках» рассказали о ситуации с оформлением Fan ID в команде

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с получением Fan ID в команде.

«Завтра оформим всем окончательно. Ряд футболистов уже получили паспорта. На данном этапе ни у кого проблем не было. В ближайшее время все футболисты получат карту болельщика», — сказал Терюшков «СЭ».

В третьем туре РПЛ «Химки» на выезде встретятся с «Ростовом». Матч пройдет с использованием Fan ID.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.