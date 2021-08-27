«Зенит» победил «Сочи», «Спартак» разгромил «Нижний Новгород» в молодежном первенстве
«Зенит» в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги победил «Сочи» со счетом 1:0.
В другом матче «Спартак» разгромил «Нижний Новгород» со счетом 3:0.
«Локомотив» в гостях победил «УОР №5» со счетом 2:0.
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7-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (1:0)
Гол: Родионов, 19.
Судья: Прокопов (Волгоград).
27 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Спартак» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0)
Голы: Быковский, 57 (1:0). Лайкин, 66 (2:0). Трифонов, 87 (3:0).
Судья: Морозов (Ярославль).
27 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«УОР №5» (Егорьевск) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:0)
Голы: Черняков, 52 (0:1). Черняков, 76 (0:2).
Судья: Тугашев (Уфа).
27 августа. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
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