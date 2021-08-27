Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» победил «Сочи», «Спартак» разгромил «Нижний Новгород» в молодежном первенстве

15:56
Теги:

«Зенит» в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги победил «Сочи» со счетом 1:0.

В другом матче «Спартак» разгромил «Нижний Новгород» со счетом 3:0.

«Локомотив» в гостях победил «УОР №5» со счетом 2:0.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

7-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (1:0)

Гол: Родионов, 19.

Судья: Прокопов (Волгоград).

27 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Спартак» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0)

Голы: Быковский, 57 (1:0). Лайкин, 66 (2:0). Трифонов, 87 (3:0).

Судья: Морозов (Ярославль).

27 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«УОР №5» (Егорьевск) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:0)

Голы: Черняков, 52 (0:1). Черняков, 76 (0:2).

Судья: Тугашев (Уфа).

27 августа. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
"Могу присесть под любым кустом": Волочкова о пикантном снимке на даче
Видео: убитая тюменская школьница жила в адских условиях
В Калининграде оценили плакаты с изображением региона в составе Германии
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд