Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о подробностях инцидента после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Арсенал» — ЦСКА (1:2).

«В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд. Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки. Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча. Его рапорт запрошен КДК РФС», — приводит пресс-служба РФС слова Григорьянца.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что после матча между «Арсеналом» и ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами ЦСКА. Игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров московского клуба. От футболистов звучали обещания «проломить головы». Конфликт вскоре был погашен — игроков оттащили от тренеров.