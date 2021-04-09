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В РФС рассказали подробности инцидента после матча «Арсенал» — ЦСКА

14:04
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о подробностях инцидента после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Арсенал» — ЦСКА (1:2).

«В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд. Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки. Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча. Его рапорт запрошен КДК РФС», — приводит пресс-служба РФС слова Григорьянца.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что после матча между «Арсеналом» и ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами ЦСКА. Игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров московского клуба. От футболистов звучали обещания «проломить головы». Конфликт вскоре был погашен — игроков оттащили от тренеров.

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