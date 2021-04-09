Газизов высказался о назначении Стукалова: «Давно вели его»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Алексея Стукалова на пост главного тренера команды.

«Алексей — прогрессирующий молодой специалист. У него есть характер. Мы давно наблюдали за этим специалистом. Не могли объявить раньше, потому что не были утрясены вопросы с его бывшим клубом. Сейчас подписи в документах уже стоят. В стиле «Уфы» назначать тренеров без опыта работы в премьер-лиге. Мы уже не раз это делали. У остальных специалистов получалось. Верим, что и у Алексея все получится», — сказал Газизов «СЭ».

Сегодня, 9 апреля, «Уфа» объявила о назначении главным тренером команды Алексея Стукалова. Прошлым местом работы специалиста был «Велес», в котором он работал с 2019 года. Стукалов покинул столичный клуб 8 апреля.

(Владимир Пушкарев)