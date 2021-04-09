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Газизов высказался о назначении Стукалова: «Давно вели его»

13:22
Газизов прокомментировал назначение Алексея Стукалова. Фото ФК «Уфа»
Газизов прокомментировал назначение Алексея Стукалова. Фото ФК «Уфа»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Алексея Стукалова на пост главного тренера команды.

«Алексей — прогрессирующий молодой специалист. У него есть характер. Мы давно наблюдали за этим специалистом. Не могли объявить раньше, потому что не были утрясены вопросы с его бывшим клубом. Сейчас подписи в документах уже стоят. В стиле «Уфы» назначать тренеров без опыта работы в премьер-лиге. Мы уже не раз это делали. У остальных специалистов получалось. Верим, что и у Алексея все получится», — сказал Газизов «СЭ».

Сегодня, 9 апреля, «Уфа» объявила о назначении главным тренером команды Алексея Стукалова. Прошлым местом работы специалиста был «Велес», в котором он работал с 2019 года. Стукалов покинул столичный клуб 8 апреля.

(Владимир Пушкарев)

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