Червиченко оценил шансы «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на победу в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«В целом это две равные команды, которые весной хорошо преобразились и здорово действуют, — цитируют «Известия» Червиченко. — Разве что у спартаковцев больше проблем с обороной. В этом смысле команда уступает «Локомотиву». Особенно будет тяжело, если из-за травмы не сыграет Самюэль Жиго. Но при этом «Спартак» имеет лучший подбор атакующих игроков и в нападении действует более мощно. В общем, команды со своими плюсами и минусами, поэтому трудно сказать, у кого больше шансов на успех».

Матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьей строчке.