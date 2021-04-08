Аджоев заявил, что драки игроков «Арсенала» с тренерами ЦСКА не могло быть
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев утверждает, что игроки команды не дрались с тренерами ЦСКА после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:2).
«Мало ли что там сейчас пишут и говорят, — цитирует Аджоева Sport24. — Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть».
По данным «Чемпионат.com», Гиа Григалава и сын президента туляков Гурам Аджоев-младший накинулись на тренеров ЦСКА и угрожали проломить им головы. После этого футболистов оттащили от тренеров, и конфликт удалось погасить.
Жеребьевка 1/2 финала пройдет 9 апреля.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-04-08-u-nas-v-tule-takogo-ne-mozhet-byt-guram-adzhoyev---o-drake-igrokov-arsenala-s-trenerami-tsska
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