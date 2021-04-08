Аджоев заявил, что драки игроков «Арсенала» с тренерами ЦСКА не могло быть

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев утверждает, что игроки команды не дрались с тренерами ЦСКА после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:2).

«Мало ли что там сейчас пишут и говорят, — цитирует Аджоева Sport24. — Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть».

По данным «Чемпионат.com», Гиа Григалава и сын президента туляков Гурам Аджоев-младший накинулись на тренеров ЦСКА и угрожали проломить им головы. После этого футболистов оттащили от тренеров, и конфликт удалось погасить.

Жеребьевка 1/2 финала пройдет 9 апреля.