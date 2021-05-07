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В Португалии назвали «Лион» конкурентом «Спартака» в борьбе за Руя Виторию

17:44
Руй Витория. Фото maisfutebol.iol.pt.
Руй Витория. Фото maisfutebol.iol.pt.
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«Лион» проявляет интерес к бывшему тренеру «Бенфики» Рую Витории, сообщает Maisfutebol 7 мая. При этом источник указывает, что гораздо более вероятным вариантом для него является продолжение карьеры в «Спартаке».

Также сообщается, что португалец — приоритетный вариант для красно-белых. Ранее O Jogo сообщал, что специалист согласовывает последние детали контракта с российским клубом, а его зарплата составит около 4,5 миллиона евро в год.

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.

В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

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