В Португалии назвали «Лион» конкурентом «Спартака» в борьбе за Руя Виторию

«Лион» проявляет интерес к бывшему тренеру «Бенфики» Рую Витории, сообщает Maisfutebol 7 мая. При этом источник указывает, что гораздо более вероятным вариантом для него является продолжение карьеры в «Спартаке».

Также сообщается, что португалец — приоритетный вариант для красно-белых. Ранее O Jogo сообщал, что специалист согласовывает последние детали контракта с российским клубом, а его зарплата составит около 4,5 миллиона евро в год.

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.

В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.