В Португалии назвали «Лион» конкурентом «Спартака» в борьбе за Руя Виторию
«Лион» проявляет интерес к бывшему тренеру «Бенфики» Рую Витории, сообщает Maisfutebol 7 мая. При этом источник указывает, что гораздо более вероятным вариантом для него является продолжение карьеры в «Спартаке».
Также сообщается, что португалец — приоритетный вариант для красно-белых. Ранее O Jogo сообщал, что специалист согласовывает последние детали контракта с российским клубом, а его зарплата составит около 4,5 миллиона евро в год.
Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.
В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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