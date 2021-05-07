Иванов — о будущем Погребняка: «Может, он завтра скажет, что закончит?»
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» от чего зависит продление контракта с нападающим Павлом Погребняком.
«Если Паша захочет, то останется, если не захочет... Может, он завтра скажет, что закончит? Это его право. Он все заслужил своим футболом. Если он не захочет, то зачем я ему буду предлагать? Если наоборот, то будем разговаривать», — сказал Иванов «СЭ».
В составе уральского клуба футболист играет с 2018 года. Его контракт заканчивается 30 июня.
В нынешнем сезоне на счету 37-летнего нападающего 4 гола в 17 матчах. «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю