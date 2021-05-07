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Иванов — о будущем Погребняка: «Может, он завтра скажет, что закончит?»

17:49
Павел Погребняк в игре с «Химками». Фото ФК «Урал»
Павел Погребняк в игре с «Химками». Фото ФК «Урал»
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» от чего зависит продление контракта с нападающим Павлом Погребняком.

«Если Паша захочет, то останется, если не захочет... Может, он завтра скажет, что закончит? Это его право. Он все заслужил своим футболом. Если он не захочет, то зачем я ему буду предлагать? Если наоборот, то будем разговаривать», — сказал Иванов «СЭ».

В составе уральского клуба футболист играет с 2018 года. Его контракт заканчивается 30 июня.

В нынешнем сезоне на счету 37-летнего нападающего 4 гола в 17 матчах. «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Данил Алешин)

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