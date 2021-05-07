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Игорь Акинфеев во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца

17:35
Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды в апреле. В голосовании принимали участие болельщики клуба.

За футболиста проголосовало 29 процентов опрошенных. Это вторая подряд награда для Акинфеева.

За звание стать лучшим также боролись Алан Дзагоев и Чидер Эджуке.

В апреле вратарь провел 5 матчей в Тинькофф РПЛ и два — в БЕТСИТИ Кубка России. В общей сложности он пропустил 9 голов.

После 28 туров чемпионата России ЦСКА набрал 47 очков и расположился на 6-м месте в турнирной таблице.

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