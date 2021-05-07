Игорь Акинфеев во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды в апреле. В голосовании принимали участие болельщики клуба.
За футболиста проголосовало 29 процентов опрошенных. Это вторая подряд награда для Акинфеева.
За звание стать лучшим также боролись Алан Дзагоев и Чидер Эджуке.
В апреле вратарь провел 5 матчей в Тинькофф РПЛ и два — в БЕТСИТИ Кубка России. В общей сложности он пропустил 9 голов.
После 28 туров чемпионата России ЦСКА набрал 47 очков и расположился на 6-м месте в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю