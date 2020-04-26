«В Питере началась паника. Все думали, что мы разбились». Дикое трехдневное путешествие «Зенита» с Дальнего Востока в 1994 году

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников и его помощник Борис Рапопорт в интервью для книги обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера «Правда о «Зените» рассказали о сложностях с вылетом команды из Хабаровска в 1994 году. Тогда сине-бело-голубые провели две игры подряд в рамках первого дивизиона на Дальнем Востоке: матч 11-го тура с «Океаном» (1:3) и 12-го — с «Лучом» (0:0).

— Вдруг подходит мужичок кавказского типа. И вкрадчиво спрашивает, не хотим ли мы долететь до Москвы и сколько можем набрать денег. Мы, естественно, испугались, что это аферист, который отберет у нас последние крохи, и мы вообще останемся ни с чем. Спрашиваем, что за самолет, и каким образом он сможет доставить нас в Москву. Кавказец рассказывает, что Ту-154 привез призывников и находится рядом, на военном аэродроме. Им нужно подзаработать — поэтому и набирают пассажиров на обратный рейс.



Мы прямо сказали, что он не внушает нам доверия, и попросили привести командира. Ждали полчаса. Приехал командир, русский, в летной форме. Запросили у нас три миллиона рублей. Стали собирать по карманам деньги — не набирается. Те согласились на меньшую сумму...



... Когда до Москвы оставалось около часа, подходит к нам командир и говорит, что прилетим мы не совсем в Москву. Мы, уже готовые ко всему, спрашиваем — а куда? Выясняется, что в Клин. Возникает новая головная боль — как же мы оттуда в Питер будем добираться со всем нашим скарбом?



Это, заметьте, был уже третий день после игры во Владивостоке. Первую ночь после матча ехали на поезде в Хабаровск. Вторую провели в самолете в аэропорту Новосибирска. Идет уже третий день — а мы все добираемся. Но самое-то страшное заключалось вот в чем: в Питере никто вообще не знал, где мы и вообще живы ли! Мобильных телефонов-то в ту пору еще не было!



Представьте: встречают представители «Зенита» самолет из Хабаровска — а команды нет. И никто ничего не знает. В «Луче» говорят, что нас отправили. В городе начинается жуткая паника. Все думают, что мы разбились — или на самолете, или на автобусе. Только из Твери сообщили, что едем, и с нами все нормально.

В сезоне-1994 «Зенит» занял 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков в 42 матчах.

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