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«В первом тайме мы изматывали соперника». Гончаренко — о разгроме «Арсенала»

21:11
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Всегда можно найти какие-то погрешности. Мы очень хорошо провели второй тайм. В первом мы изматывали соперника, а во втором уже начали пользоваться свободными зонами. Какие были минусы сегодня? Надо игру для начала посмотреть. Сегодня мы сыграли так, как хотели играть в прошлом сезоне, в этом. Нам все возвращается за проделанную работу», — сказал Гончаренко в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

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