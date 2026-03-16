Агенты футболиста ЦСКА Кармо проведут беседу с бразильцем после инцидента с Талалаевым
Агент полузащитника ЦСКА Энрике Кармо Антонио Менезес прокомментировал «СЭ» инцидент с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.
— Действительно, Энрике не должен был так поступать. Мы не согласны с тем, что произошло. Правильно было бы дать арбитру возможность принять решение в пределах поля, наказать тренера, если это было необходимо, сделать ему замечание или показать карточку.
В пылу игры Энрике несколько поторопился и ни в коем случае не должен был толкать Талалаева. Энрике — очень хороший парень, уравновешенный и спокойный, и у него никогда не было проблем с дисциплиной. В «Сан-Паулу», где он прошел всю свою подготовку, он всегда был образцовым игроком. Более того, я даже не припомню, чтобы он получал желтые карточки в матчах.
В любом случае мы, как компания, представляющая интересы Кармо, проведем беседу с игроком, чтобы впредь он был внимательнее в подобных ситуациях. Важно сохранять хладнокровие и позволить арбитру управлять тем, что происходит на поле.
Энрике молод, он очень хороший парень, и мы считаем, что в тот момент он поступил опрометчиво. Однако у него нет репутации нарушителя дисциплины, спорщика с судьями или зачинщика стычек на поле. Наоборот, он всегда действовал корректно.
Мы поговорим с ним, дадим совет, и я уверен, что он поймет. Он также осознает, что его поступок мог бы быть иным, и решение нужно было оставить на усмотрение арбитра. Подобные ситуации в пылу игры лишь накаляют обстановку, и самое главное — сохранять контроль и действовать мудро, — сказал Менезес «СЭ».
Игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и Челестини получили по красной карточке.
ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1