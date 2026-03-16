Агенты футболиста ЦСКА Кармо проведут беседу с бразильцем после инцидента с Талалаевым

Агент полузащитника ЦСКА Энрике Кармо Антонио Менезес прокомментировал «СЭ» инцидент с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

— Действительно, Энрике не должен был так поступать. Мы не согласны с тем, что произошло. Правильно было бы дать арбитру возможность принять решение в пределах поля, наказать тренера, если это было необходимо, сделать ему замечание или показать карточку.

В пылу игры Энрике несколько поторопился и ни в коем случае не должен был толкать Талалаева. Энрике — очень хороший парень, уравновешенный и спокойный, и у него никогда не было проблем с дисциплиной. В «Сан-Паулу», где он прошел всю свою подготовку, он всегда был образцовым игроком. Более того, я даже не припомню, чтобы он получал желтые карточки в матчах.

В любом случае мы, как компания, представляющая интересы Кармо, проведем беседу с игроком, чтобы впредь он был внимательнее в подобных ситуациях. Важно сохранять хладнокровие и позволить арбитру управлять тем, что происходит на поле.

Энрике молод, он очень хороший парень, и мы считаем, что в тот момент он поступил опрометчиво. Однако у него нет репутации нарушителя дисциплины, спорщика с судьями или зачинщика стычек на поле. Наоборот, он всегда действовал корректно.

Мы поговорим с ним, дадим совет, и я уверен, что он поймет. Он также осознает, что его поступок мог бы быть иным, и решение нужно было оставить на усмотрение арбитра. Подобные ситуации в пылу игры лишь накаляют обстановку, и самое главное — сохранять контроль и действовать мудро, — сказал Менезес «СЭ».

Игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и Челестини получили по красной карточке.

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max