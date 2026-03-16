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Агенты футболиста ЦСКА Кармо проведут беседу с бразильцем после инцидента с Талалаевым

Микеле Антонов
Корреспондент

Агент полузащитника ЦСКА Энрике Кармо Антонио Менезес прокомментировал «СЭ» инцидент с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

— Действительно, Энрике не должен был так поступать. Мы не согласны с тем, что произошло. Правильно было бы дать арбитру возможность принять решение в пределах поля, наказать тренера, если это было необходимо, сделать ему замечание или показать карточку.

В пылу игры Энрике несколько поторопился и ни в коем случае не должен был толкать Талалаева. Энрике — очень хороший парень, уравновешенный и спокойный, и у него никогда не было проблем с дисциплиной. В «Сан-Паулу», где он прошел всю свою подготовку, он всегда был образцовым игроком. Более того, я даже не припомню, чтобы он получал желтые карточки в матчах.

В любом случае мы, как компания, представляющая интересы Кармо, проведем беседу с игроком, чтобы впредь он был внимательнее в подобных ситуациях. Важно сохранять хладнокровие и позволить арбитру управлять тем, что происходит на поле.

Энрике молод, он очень хороший парень, и мы считаем, что в тот момент он поступил опрометчиво. Однако у него нет репутации нарушителя дисциплины, спорщика с судьями или зачинщика стычек на поле. Наоборот, он всегда действовал корректно.

Мы поговорим с ним, дадим совет, и я уверен, что он поймет. Он также осознает, что его поступок мог бы быть иным, и решение нужно было оставить на усмотрение арбитра. Подобные ситуации в пылу игры лишь накаляют обстановку, и самое главное — сохранять контроль и действовать мудро, — сказал Менезес «СЭ».

Игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и Челестини получили по красной карточке.

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Энрике Кармо
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1
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2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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