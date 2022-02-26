В Нижнем Новгороде и Химках стартовал 19-й тур чемпионата России по футболу

Сегодня, 26 февраля стартовал 19-й тур Тинькофф РПЛ.

В 14.00 по московскому времени стартовали два матча: «Химки» — «Динамо» и «Нижний Новгород» — «Урал».

19-й тур сезона-2021/22 стал первым в 2022 году в розыгрыше РПЛ. 18-й тур проходил с 11 по 13 декабря, после этого в чемпионате России была зимняя пауза.

Помимо матчей «Химки» — «Динамо» и «Нижний Новгород» — «Урал» сегодня пройдут еще две игры: «Сочи» — «Арсенал» (16.30 мск) и «Спартак» — ЦСКА (19.00 мск).