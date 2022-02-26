Стала известна сумма неустойки, которую получит Черевченко после увольнения из «Химок»

Появилась информация о сумме неустойки, которую получит Игорь Черевченко после увольнения из «Химок».

«Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что неустойка составляет 75 миллионов рублей.

«Данную сумму тренер пока не получил. У «Химок» пока нет средств для выплаты тренерскому штабу суммы неустойки», — сказал источник.

«Химки» объявили о расторжении контракта с Черевченко 22 февраля. Он руководил командой с сентября 2020 года.

23 февраля, стало известно, что новым главным тренером «Химок» стал Сергей Юран.