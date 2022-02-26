Руководство «Спартака» и Ваноли почтили память Старостина

Руководители «Спартака», ветераны клуба, а также представители академии и болельщики почтили память Николая Старостина на Ваганьковском кладбище. Со дня его рождения исполнилось 120 лет.

В мероприятии приняли участие Никита Симонян, Сергей Родионов, Сергей Шавло, главный тренер Паоло Ваноли и другие.

«Спартак» сегодня, 26 февраля встретится с ЦСКА в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).