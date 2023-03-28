В «Локомотиве» рассказали о состоянии Баринова после возвращения из сборной России

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали состояние капитана Дмитрия Баринова после возвращения из сборной России.

«По результатам комплексного обследования Дмитрия Баринова проблем в коленном суставе не выявлено. Решение об участии Дмитрия в ближайшем матче против «Пари НН» будет принято медицинским штабом перед игрой», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Баринов пропустил товарищеские матчи сборной России против Ирана (1:1) и Ирака (2:0) из-за риска усугубить травму.

«Локомотив» проведет матч 21-го тура РПЛ против «Пари НН» 1 апреля, начало — в 14.00 (мск).