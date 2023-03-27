Баринов: «Я ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов рассказал, почему он не сыграл за национальную команду в товарищеских матчах.

«Расстроился, что не удалось сыграть с домашнем матче с командой Ирака? Не то, чтобы расстроился, я как бы ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры. Но мы поговорили с главным тренером и приняли решение, что не надо рисковать, что есть риск усугубить травму. Поэтому мы с ним решили, что я не приму участия в этих двух играх», — приводит слова Баринова ТАСС.

Сборная России провела два матча в рамках мартовского сбора. Помимо победы над Ираком (2:0), команда сыграла вничью с Ираном (1:1).