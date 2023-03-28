Булыкин высказался о назначении испанца Клотета главным тренером «Торпедо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о назначении испанца Жозепа Клотета главным тренером «Торпедо».

«Оценить мы сможем через хотя бы полгода, в конце сезона. Скорее всего, ему потом дадут поработать, но, учитывая, что у «Торпедо» ситуация плачевная, им будет тяжело выкарабкаться, и будет этот тренер работать в первой лиге», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

«Торпедо» объявило о назначении Клотета во вторник, 28 марта. По данным «СЭ», специалист подписал контракт на 2,5 года.

«Торпедо» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 20 туров. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.