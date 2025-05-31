В «Локомотиве» рассказали о финансах клуба: «Долгов и кредитов нет»

Финансовый директор «Локомотива» Анатолий Райский прокомментировал «СЭ» финансовую отчетность клуба за 2024 год, опубликованную на сайте РФС.

«В феврале 2024 года клуб опубликовал и прокомментировал [официальную финансовую отчетность]. Для лицензирования РФС предоставляется дополнительная детализация тех же данных — группировка статей отличается, но цифры идентичны. Напомним, что в финансах есть три основных отчета, каждый из которых — это отдельный ракурс на финансовое положение дел.

Первый — отчет о движении денежных средств. Он показывает реальные поступления и платежи по счетам клуба. Важно отметить, что РФС не публикует отчет о движении денежных средств, хотя «Локомотив» использует именно его для операционных решений. По итогам 2024 — все обязательства исполнены без привлечения кредитов. Инфляция преодолена, доходы выросли. Средства направлены на трансферы, развитие академии и модернизацию стадиона.

Второй — отчет о прибылях и убытках. Он показывает «бухгалтерские» доходы и расходы, включая неденежные статьи. В отличии от РФС публикуется показатель до налогообложения (-1 075 миллионов рублей), клуб публикует после налогообложения (-799 миллионов рублей), также по-другому сгруппированы статьи.

Убыток 2024 года связан с большим объемом «бумажных» расходов (амортизация трансферов, списания, курсовые разницы) и отсутствием исходящих трансферов игроков с низкой остаточной стоимостью.

Например, если клуб купил игрока за 500 миллионов рублей с пятилетним контрактом, то ежегодно в отчетности будут расходы 100 миллионов, даже если футболист играет в аренде в другом клубе или даже приостановил контракт. Такие расходы являются неденежными, так как фигурируют только на бумаге.

Если через 2 года права на этого игрока будут проданы в другой клуб, скажем, за 200 миллионов рублей, то в отчетности будет сформирован убыток по этой сделке (200 миллионов рублей выручка — 300 миллионов рублей оставшаяся стоимость контракта). А если права на этого же игрока будут проданы не через 2 года, а через 4, когда еще часть стоимости его контракта спишется в расходы, то по сделке уже будет прибыль (200 миллионов рублей выручка — 100 миллионов рублей оставшаяся стоимость контракта).

Конечно, убыток — это нежелательно, но и большой критики в этом нет. Организация может иметь в конкретные периоды убытки, если обладает запасом финансовой прочности и имеет возможность платить по своим обязательствам.

Третье — баланс. Он показывает активы (имущество) и пассивы (источники финансирования и долги) на 31 декабря. Чистые активы клуба, тот самый запас финансовой прочности (то, что по данным бухгалтерского учета останется у компании, если продать все имущество и расплатиться со всеми обязательствами) — положительные, кредитов у клуба нет.

Сравнивая «Локомотив» с другими клубами, необходимо понимать, что прямое сравнение невозможно в силу разных форм и схем работы: «Локомотив» самостоятельно содержит стадион, тренировочную базу, детско-юношескую школу и женскую команду. В то время, как во многих клубах эти расходы финансируются за счет других источников. Чтобы иметь относительно сравнимые цифры по клубам, можно использовать общую сумму операционных доходов — это все финансирование и собственные доходы, которые приходит в клуб. По этому показателю мы шестые в РПЛ», — сказал Райский «СЭ».

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