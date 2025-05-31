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В «Локомотиве» рассказали о финансах клуба: «Долгов и кредитов нет»

Артем Бухаев
Корреспондент

Финансовый директор «Локомотива» Анатолий Райский прокомментировал «СЭ» финансовую отчетность клуба за 2024 год, опубликованную на сайте РФС.

«В феврале 2024 года клуб опубликовал и прокомментировал [официальную финансовую отчетность]. Для лицензирования РФС предоставляется дополнительная детализация тех же данных — группировка статей отличается, но цифры идентичны. Напомним, что в финансах есть три основных отчета, каждый из которых — это отдельный ракурс на финансовое положение дел.

Первый — отчет о движении денежных средств. Он показывает реальные поступления и платежи по счетам клуба. Важно отметить, что РФС не публикует отчет о движении денежных средств, хотя «Локомотив» использует именно его для операционных решений. По итогам 2024 — все обязательства исполнены без привлечения кредитов. Инфляция преодолена, доходы выросли. Средства направлены на трансферы, развитие академии и модернизацию стадиона.

Второй — отчет о прибылях и убытках. Он показывает «бухгалтерские» доходы и расходы, включая неденежные статьи. В отличии от РФС публикуется показатель до налогообложения (-1 075 миллионов рублей), клуб публикует после налогообложения (-799 миллионов рублей), также по-другому сгруппированы статьи.

Убыток 2024 года связан с большим объемом «бумажных» расходов (амортизация трансферов, списания, курсовые разницы) и отсутствием исходящих трансферов игроков с низкой остаточной стоимостью.

Например, если клуб купил игрока за 500 миллионов рублей с пятилетним контрактом, то ежегодно в отчетности будут расходы 100 миллионов, даже если футболист играет в аренде в другом клубе или даже приостановил контракт. Такие расходы являются неденежными, так как фигурируют только на бумаге.

Если через 2 года права на этого игрока будут проданы в другой клуб, скажем, за 200 миллионов рублей, то в отчетности будет сформирован убыток по этой сделке (200 миллионов рублей выручка — 300 миллионов рублей оставшаяся стоимость контракта). А если права на этого же игрока будут проданы не через 2 года, а через 4, когда еще часть стоимости его контракта спишется в расходы, то по сделке уже будет прибыль (200 миллионов рублей выручка — 100 миллионов рублей оставшаяся стоимость контракта).

Конечно, убыток — это нежелательно, но и большой критики в этом нет. Организация может иметь в конкретные периоды убытки, если обладает запасом финансовой прочности и имеет возможность платить по своим обязательствам.

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Третье — баланс. Он показывает активы (имущество) и пассивы (источники финансирования и долги) на 31 декабря. Чистые активы клуба, тот самый запас финансовой прочности (то, что по данным бухгалтерского учета останется у компании, если продать все имущество и расплатиться со всеми обязательствами) — положительные, кредитов у клуба нет.

Сравнивая «Локомотив» с другими клубами, необходимо понимать, что прямое сравнение невозможно в силу разных форм и схем работы: «Локомотив» самостоятельно содержит стадион, тренировочную базу, детско-юношескую школу и женскую команду. В то время, как во многих клубах эти расходы финансируются за счет других источников. Чтобы иметь относительно сравнимые цифры по клубам, можно использовать общую сумму операционных доходов — это все финансирование и собственные доходы, которые приходит в клуб. По этому показателю мы шестые в РПЛ», — сказал Райский «СЭ».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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