В «Локомотиве» рассказали о финансах клуба: «Долгов и кредитов нет»
Финансовый директор «Локомотива» Анатолий Райский прокомментировал «СЭ» финансовую отчетность клуба за 2024 год, опубликованную на сайте РФС.
«В феврале 2024 года клуб опубликовал и прокомментировал [официальную финансовую отчетность]. Для лицензирования РФС предоставляется дополнительная детализация тех же данных — группировка статей отличается, но цифры идентичны. Напомним, что в финансах есть три основных отчета, каждый из которых — это отдельный ракурс на финансовое положение дел.
Первый — отчет о движении денежных средств. Он показывает реальные поступления и платежи по счетам клуба. Важно отметить, что РФС не публикует отчет о движении денежных средств, хотя «Локомотив» использует именно его для операционных решений. По итогам 2024 — все обязательства исполнены без привлечения кредитов. Инфляция преодолена, доходы выросли. Средства направлены на трансферы, развитие академии и модернизацию стадиона.
Второй — отчет о прибылях и убытках. Он показывает «бухгалтерские» доходы и расходы, включая неденежные статьи. В отличии от РФС публикуется показатель до налогообложения (-1 075 миллионов рублей), клуб публикует после налогообложения (-799 миллионов рублей), также по-другому сгруппированы статьи.
Убыток 2024 года связан с большим объемом «бумажных» расходов (амортизация трансферов, списания, курсовые разницы) и отсутствием исходящих трансферов игроков с низкой остаточной стоимостью.
Например, если клуб купил игрока за 500 миллионов рублей с пятилетним контрактом, то ежегодно в отчетности будут расходы 100 миллионов, даже если футболист играет в аренде в другом клубе или даже приостановил контракт. Такие расходы являются неденежными, так как фигурируют только на бумаге.
Если через 2 года права на этого игрока будут проданы в другой клуб, скажем, за 200 миллионов рублей, то в отчетности будет сформирован убыток по этой сделке (200 миллионов рублей выручка — 300 миллионов рублей оставшаяся стоимость контракта). А если права на этого же игрока будут проданы не через 2 года, а через 4, когда еще часть стоимости его контракта спишется в расходы, то по сделке уже будет прибыль (200 миллионов рублей выручка — 100 миллионов рублей оставшаяся стоимость контракта).
Конечно, убыток — это нежелательно, но и большой критики в этом нет. Организация может иметь в конкретные периоды убытки, если обладает запасом финансовой прочности и имеет возможность платить по своим обязательствам.
Третье — баланс. Он показывает активы (имущество) и пассивы (источники финансирования и долги) на 31 декабря. Чистые активы клуба, тот самый запас финансовой прочности (то, что по данным бухгалтерского учета останется у компании, если продать все имущество и расплатиться со всеми обязательствами) — положительные, кредитов у клуба нет.
Сравнивая «Локомотив» с другими клубами, необходимо понимать, что прямое сравнение невозможно в силу разных форм и схем работы: «Локомотив» самостоятельно содержит стадион, тренировочную базу, детско-юношескую школу и женскую команду. В то время, как во многих клубах эти расходы финансируются за счет других источников. Чтобы иметь относительно сравнимые цифры по клубам, можно использовать общую сумму операционных доходов — это все финансирование и собственные доходы, которые приходит в клуб. По этому показателю мы шестые в РПЛ», — сказал Райский «СЭ».
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АРХИВ
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1