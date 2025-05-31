«Спортинг» не рассматривает трансфер Сперцяна

Как стало известно «СЭ», «Спортинг» на данный момент не рассматривает трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее Armenie Football сообщил, что ведущие клубы Португалии «Порту», «Спортинг» и «Бенфика» активно интересуются трансфером Сперцяна.

Сперцян — капитан «Краснодара», который впервые стал чемпионом России. На счету 24-летнего хавбека 28 матчей в прошлом сезоне РПЛ, в которых он забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.

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