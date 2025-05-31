«Пари НН» и «Сочи» объявили стартовые составы на ответный стыковый матч

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Сочи» на ответный стыковый матч клубов РПЛ и ФНЛ.

Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Сочи».

«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Магкеев, Карапузов, Трошечкин, Калинский, Боселли, Грулев.

«Сочи»: Дегтев, Аберден, Сааведра, Заика, Макарчук, Кожемякин, Литвинов, Пасевич, Магаль, Крамарич, Балкизов.

На сайте РФС в качестве главного тренера «Сочи» указан Роберт Морено, хотя ранее в субботу появилась информация, что испанец не приехал с командой в Нижний Новгород.

Первый стыковой матч команд завершился победой нижегородцев со счетом 2:1.

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