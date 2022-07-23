В «Локомотиве» рассказали, кто не сможет сыграть против «Ростова»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, кто не сможет принять участие в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова».

— Кто не сможет принять участие в матче с «Ростовом»?

— Конечно, же Рифат Жемалетдинов не сможет сыграть завтра. Нам будет не хватать его. У него конечно, более продолжительная травма. Надеюсь, Рифат быстро поправится и вернется к нам.

Марко Раконьяц получил удар в глаз во время тренировки. По тому, что я видел сегодня, сейчас ситуация намного лучше. Вполне возможно, что он получит игровое время.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится завтра, 24 июля. Начало — в 20.00 (мск).