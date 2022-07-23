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Сегодня, 14:53

В «Локомотиве» рассказали, кто не сможет сыграть против «Ростова»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, кто не сможет принять участие в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова».

— Кто не сможет принять участие в матче с «Ростовом»?

— Конечно, же Рифат Жемалетдинов не сможет сыграть завтра. Нам будет не хватать его. У него конечно, более продолжительная травма. Надеюсь, Рифат быстро поправится и вернется к нам.

Марко Раконьяц получил удар в глаз во время тренировки. По тому, что я видел сегодня, сейчас ситуация намного лучше. Вполне возможно, что он получит игровое время.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится завтра, 24 июля. Начало — в 20.00 (мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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