Лещенко не считает, что отсутствие Тюкавина помешает «Динамо» в матче против «Локомотива»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых против «Локомотива» в 6-м туре РПЛ.

«Понятно, что «Локомотив» в разобранном состоянии, и все будут стараться его обыграть, пока есть возможность. Но в этом есть и стремление игроков доказать то, что они могут преодолеть все невзгоды. Легкой игра точно не будет. «Динамо» сейчас на ходу, оборона и полузащита работают хорошо, но немного страдает нападение. Не думаю, что отсутствие Тюкавина помешает «Динамо», Шварц найдет правильную тактику. Есть Сергеев, который неплохо смотрится в последних играх. Он как раз антипод Кости, стремится постоянно найти мяч и не находится в положении ожидающего передачи», — сказал Лещенко «СЭ».

По информации «СЭ», Тюкавин из-за небольшого повреждения не сыграет с «Локомотивом».

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет в субботу, 29 августа, пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 20.00 мск.

(Давид Петросян)