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«Локомотив» — «Динамо»: Пиняев, Миранчук и Сергеев сыграют с первых минут, Тюкавин — не в заявке

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и московским «Динамо» в 6-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В заявку гостей не попал нападающий Константин Тюкавин. Ранее сообщалось, что он пропустит игру из-за проблем со здоровьем.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Джикия, Сильянов, Годяев, Бабкин, Еремеев, Пиняев, Раков, Руденко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Морозов, Бакаев, Коваленко, Салтыков, Щетинин, Голубев.

«Динамо»: Расулов, Рубенс, Дэвид Риккардо, Осипенко, Касерес, Глебов, Миранчук, Артур, Бителло, Гладышев, Сергеев.

Запасные: Лещук, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Чавес, Маринкин, Окишор, Бабаев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Локомотив» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

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Антон Миранчук
Иван Сергеев
Константин Тюкавин
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
12
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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