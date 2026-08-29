«Локомотив» — «Динамо»: Пиняев, Миранчук и Сергеев сыграют с первых минут, Тюкавин — не в заявке

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и московским «Динамо» в 6-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В заявку гостей не попал нападающий Константин Тюкавин. Ранее сообщалось, что он пропустит игру из-за проблем со здоровьем.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Джикия, Сильянов, Годяев, Бабкин, Еремеев, Пиняев, Раков, Руденко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Морозов, Бакаев, Коваленко, Салтыков, Щетинин, Голубев.

«Динамо»: Расулов, Рубенс, Дэвид Риккардо, Осипенко, Касерес, Глебов, Миранчук, Артур, Бителло, Гладышев, Сергеев.

Запасные: Лещук, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Чавес, Маринкин, Окишор, Бабаев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.