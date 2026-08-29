Мостовой о пенальти в ворота «Факела»: «Уже после Суперкубка мне все стало понятно»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Ожидал, что «Зениту» будет тяжело против «Факела». Игра со «Спартаком» показала, что там не все так гладко. Первый тайм, в принципе, был хорошим. Но второй превратился в мучение. Но все началось на последних минутах: удаление, пенальти. Красная карточка была абсолютно по делу. Но пенальти спорный. Футболиста «Факела» я бы не стал обвинять. Он делал все правильно, к сожалению, его за это наказали. Уже после Суперкубка мне все стало понятно. Мы уже к этому привыкли», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» с 12 очками поднялся на третье место в РПЛ. Команда Сергея Семака уступает «Спартаку», который идет вторым, по дополнительным показателям. «Факел» (2 очка) продолжает замыкать турнирную таблицу.