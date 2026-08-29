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Мостовой раскритиковал назначение пенальти в ворота Факела в матче с Зенитом в 6 туре РПЛ

Судейство

Мостовой о пенальти в ворота «Факела»: «Уже после Суперкубка мне все стало понятно»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Ожидал, что «Зениту» будет тяжело против «Факела». Игра со «Спартаком» показала, что там не все так гладко. Первый тайм, в принципе, был хорошим. Но второй превратился в мучение. Но все началось на последних минутах: удаление, пенальти. Красная карточка была абсолютно по делу. Но пенальти спорный. Футболиста «Факела» я бы не стал обвинять. Он делал все правильно, к сожалению, его за это наказали. Уже после Суперкубка мне все стало понятно. Мы уже к этому привыкли», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» с 12 очками поднялся на третье место в РПЛ. Команда Сергея Семака уступает «Спартаку», который идет вторым, по дополнительным показателям. «Факел» (2 очка) продолжает замыкать турнирную таблицу.

Антон Фролов.«Факел» — «Зенит»: пенальти назначен ошибочно. Какие правила нарушил Нетфуллин?

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Александр Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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