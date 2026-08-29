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Мусаев заявил, что Кривцов больше не сыграет за Краснодар в 2026 году

Мусаев заявил, что Кривцов пропустит остаток 2026 года из-за травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем против «Ростова» в 6-м туре РПЛ сообщил, что полузащитник команды Никита Кривцов больше не выйдет на поле в 2026 году.

«В этом году он не сыграет», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

27 августа «Краснодар» сообщил, что 24-летний россиянин выбыл из строя на несколько месяцев. До этого инсайдер Иван Карпов заявлял, что Кривцов пропустит до полугода из-за разрыва сухожилия одной из мыщц задней группы бедра.

В этом сезоне Кривцов провел 6 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Мурад Мусаев
Никита Кривцов
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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