Мусаев заявил, что Кривцов пропустит остаток 2026 года из-за травмы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем против «Ростова» в 6-м туре РПЛ сообщил, что полузащитник команды Никита Кривцов больше не выйдет на поле в 2026 году.

«В этом году он не сыграет», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

27 августа «Краснодар» сообщил, что 24-летний россиянин выбыл из строя на несколько месяцев. До этого инсайдер Иван Карпов заявлял, что Кривцов пропустит до полугода из-за разрыва сухожилия одной из мыщц задней группы бедра.

В этом сезоне Кривцов провел 6 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.