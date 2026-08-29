«Локомотив» — «Динамо»: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 29 августа. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 20:00. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Динамо» можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет «Матч ТВ». Матч также будет доступен онлайн на сайте matchtv.ru.

В 5-м туре «Локомотив» на выезде уступил ЦСКА (2:3), а «Динамо» дома победило «Родину» (3:1). После пяти матчей «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 7 очков и 7-я строчка.

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