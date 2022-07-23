Главный тренер «Локомотива» поделился мнением по поводу новичка Ивана Игнатьева

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, что думает о новичке команды Иване Игнатьеве. И объяснил детали его перехода.

«Прошлое игрока не так важно. Мы смотрим прежде всего на Игнатьева. Наблюдали долгое время за ним. Впечатление было хорошим. Это именно то, что хочет увидеть тренер. На фоне его работы игроку был предложен контракт. Конечно, мы знали об истории игрока. Она более известна в России. Но я тоже в курсе. Она больше муссируется в российских кругах. Я принял это к сведению. Эта вся история остается за бортом. Посмотрели на физическое состояние. На основе этого приняли решение подписать с ним контракт.

Могу сказать, что наш тренерский штаб особо долго не дискутировал. Решение созрело довольно быстро. Может быть, последние 2 года были не такими впечатляющими. Мы знаем, какой вклад игрок сделал. Знаем о его способностях. У меня тоже были игроки, которые из-за своего малого возраста совершали какие-то ошибки, но все исправлялось. Для Игнатьева это большой шанс проявить себя, зарекомендовать и удачно провести сезон», — сказал тренер.

В четверг, 21 июля, железнодорожники объявили о подписании контракта с 23-летним россиянином на один сезон с возможностью продления еще на два года.