«Краснодар» — «Ростов»: Жубал вывел «быков» вперед

«Краснодар» открыл счет в домашнем матче с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ — 1:0.

На 20-й минуте гол забил Жубал. Бразильский защитник отличился во втором матче РПЛ подряд. В субботу, 29 августа, игроку исполнилось 33 года.