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В игроков Зенита кинули две бутылки в конце матча с Факелом в 6 туре РПЛ 29 августа 2026

В игроков «Зенита» кинули две бутылки в конце матча с «Факелом»

Руслан Минаев

В игроков «Зенита» бросили две бутылки в концовке выездного матча с «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже.

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«На 90+7 минуте матча с Восточной трибуны (сектор С4) в сторону игроков ФК «Зенит» были брошены две

пластиковые бутылки объемом 0,5 л. Один из брошенных предметов упал на поле не задев игроков», — сообщил в протоколе главный судья матча Антон Фролов.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Факел&raquo; в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 29&nbsp;августа.«Зенит» вдесятером выгрыз победу в Воронеже — Соболев реализовал пенальти в добавленное время

«Зенит» с 12 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Факел» (2 очка) продолжает замыкать турнирную таблицу.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Антон Фролов (судья)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
12
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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