В игроков «Зенита» кинули две бутылки в конце матча с «Факелом»

В игроков «Зенита» бросили две бутылки в концовке выездного матча с «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже.

«На 90+7 минуте матча с Восточной трибуны (сектор С4) в сторону игроков ФК «Зенит» были брошены две

пластиковые бутылки объемом 0,5 л. Один из брошенных предметов упал на поле не задев игроков», — сообщил в протоколе главный судья матча Антон Фролов.

«Зенит» с 12 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Факел» (2 очка) продолжает замыкать турнирную таблицу.