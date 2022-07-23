РФС хочет заявить свою команду в Медиалигу

Как стало известно «СЭ», РФС хочет заявить свою команду в Медиалигу.

Капитаном будущей команды может стать исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия создали свою команду «Бей Беги», которую заявили в Медиалигу.

В данный момент обсуждается идея об участии клубов Медиалиги «Амкал» и 2DROTS в БЕТСИТИ Кубке России.