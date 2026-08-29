Тренер «Факела» Василенко о пенальти в матче с «Зенитом»: «Нам сказали, что ВАР так решил»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко оценил эпизод с назначением пенальти в ворота воронежцев в матче против «Зенита» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

В концовке игры главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти в пользу «Зенита», с которого Александр Соболев принес победу гостям. ВАР на матче работал Анатолий Жабченко, АВАР — Евгений Буланов.

«Перед началом сезона во всех командах проходят судейские семинары, где было сказано, что если в такой ситуации игрок обороняющейся команды ставит ногу, а ему бьют по ноге, то это не пенальти. Показывали нам моменты и рассказывали о них.

Сейчас мы сразу обратились к судьям, посмотрели повтор, нам сказали, что ВАР так решил. Ну решили и решили. Поэтому я не считаю, что мы проиграли. Да, по счету на табло — пенальти на последней минуте. Конечно, это обидно. Но ребята действовали дисциплинированно, строго, хорошо. Нормально, прорвемся», — сказал Василенко в эфире «Матч Премьер».

«Факел» с 2 очка остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре воронежцы на выезде сыграют против «Ростова». Матч пройдет 5 сентября.