Джанашия — о матче «Локомотива» с «Динамо»: «Поражение недопустимо»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Динамо» в 6-м туре РПЛ.

«Думаю, что «Локомотив» должен выиграть. По крайней мере не проиграть, так как в их положении поражение недопустимо. «Локо» хорошо играет с сильными соперниками, это я знаю. Да, некоторые ключевые игроки покинули команду, ну и что? Уход двух-трех футболистов не должен мешать команде к чему-то стремиться. Думаю, сегодня все будет нормально», — сказал Джанашия «СЭ».

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 6-м туре чемпионата России в субботу, 29 августа. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)