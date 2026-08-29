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Заза Джанашия: комментарий о матче Локомотива и Динамо в 6 туре РПЛ

Джанашия — о матче «Локомотива» с «Динамо»: «Поражение недопустимо»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Динамо» в 6-м туре РПЛ.

«Думаю, что «Локомотив» должен выиграть. По крайней мере не проиграть, так как в их положении поражение недопустимо. «Локо» хорошо играет с сильными соперниками, это я знаю. Да, некоторые ключевые игроки покинули команду, ну и что? Уход двух-трех футболистов не должен мешать команде к чему-то стремиться. Думаю, сегодня все будет нормально», — сказал Джанашия «СЭ».

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 6-м туре чемпионата России в субботу, 29 августа. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)

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Заза Джанашия
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
12
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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