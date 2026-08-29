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Лев Лещенко считает, что форвард Динамо Константин Тюкавин раскроется в полную силу и начнет забивать

Лещенко — о Тюкавине: «Раскроется в полную силу и начнет забивать»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Думаю, после двух голов «Родине» у него все пойдет хорошо. Ему важно определить футбольную задачу. Нельзя все время находиться в ожидании мяча, надо самому искать эти ситуации и открываться. Костя хорошо работает с мячом, ему нужно больше движений. Может быть, у него нет полного понимания своей задачи. Думаю, они со Шварцем найдут общий язык, и тогда Тюкавин раскроется в полную силу и начнет забивать. Он талантливый и техничный футболист с прекрасным чутьем и ударом», — сказал Лещенко «СЭ».

Тюкавин забил два гола в домашнем матче 5-го тура РПЛ против «Родины» (3:1). До этого он провел шесть официальных игр подряд без забитых мячей, в РПЛ и Кубке у него был только один результативный пас.

(Давид Петросян)

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Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
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 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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