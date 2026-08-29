Лещенко — о Тюкавине: «Раскроется в полную силу и начнет забивать»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Думаю, после двух голов «Родине» у него все пойдет хорошо. Ему важно определить футбольную задачу. Нельзя все время находиться в ожидании мяча, надо самому искать эти ситуации и открываться. Костя хорошо работает с мячом, ему нужно больше движений. Может быть, у него нет полного понимания своей задачи. Думаю, они со Шварцем найдут общий язык, и тогда Тюкавин раскроется в полную силу и начнет забивать. Он талантливый и техничный футболист с прекрасным чутьем и ударом», — сказал Лещенко «СЭ».

Тюкавин забил два гола в домашнем матче 5-го тура РПЛ против «Родины» (3:1). До этого он провел шесть официальных игр подряд без забитых мячей, в РПЛ и Кубке у него был только один результативный пас.

(Давид Петросян)