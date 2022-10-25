В «Лацио» заявили, что не следят за игроками из РПЛ

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал «СЭ», что римский клуб не следит за футболистами из чемпионата России.

«Интересуемся ли Чаловым или Зайнутдиновым? Нет. Мы не следим за игроками, которые выступают в РПЛ», — сказал Таре корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В сезоне-2022/23 полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов принял участие в 15 матчах и не отличился результативными действиями.

У форварда армейцев Федора Чалова в нынешнем сезоне 11 голов и 2 результативных передачи в 16 играх. В понедельник, 24 октября, сообщалось, что Чаловым интересуется «Венеция».