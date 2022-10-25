Агент полузащитника ЦСКА Зайнутдинова опроверг слухи о том, что футболист может продолжить карьеру в Италии

Агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова Евгений Новиков в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Зайнутдинов может перейти в один из клубов серии А? Не знаю, откуда берется такая информация! С ЦСКА никаких договоренностей нет!» — сказал Новиков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В сезоне-2022/23 Зайнутдинов принял участие в 15 матчах ЦСКА и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего казаха в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в случае, если получит достойное предложение от европейского клуба.