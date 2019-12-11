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В комитет по этике РФС поступило заявление о высказываниях Гинера

19:28
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В комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) поступило заявление о высказываниях президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ).

— Сегодня в Комитет по этике поступило обращение руководства Российского футбольного союза — подвергнуть экспертной оценке последние высказывания Евгения Гинера. Заседание Комитета запланировано на 13 декабря в пятницу в 12:00. Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение в соответствии с дисциплинарным регламентов РФС, — сказал председатель комитета РФС по этике Семен Андреев.

Напомним, после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) Гинер публично раскритиковал работу арбитров в этом сезоне и деятельность их главы Александра Егорова.

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