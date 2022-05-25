Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:18

В КДК РФС рассказали, в каком случае могут рассмотреть эпизод с голкипером «Химок» Лантратовым

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о регламенте возможного рассмотрения эпизода с агрессивным поведением голкипера «Химок» Ильи Лантратова в стыковом матче против «СКА-Хабаровска» (0:1).

«Если официальные лица матча видели дисциплинарное нарушение со стороны игроков и оценили его, то юрисдикции КДК в данном случае нет, — сказал Григорьянц «СЭ». — Мы не можем менять решение судьи на поле. Решение судьи на поле является окончательным. У нас есть две прерогативы, которые называются особой юрисдикцией КДК РФС. Мы можем отменить прямую красную карточку. Либо в эпизоде, когда официальные лица матча не видели дисциплинарного нарушения и не вынесли вердикт — тогда КДК РФС в силу особой юрисдикции может самостоятельно принять решение. Но только в том случае, если официальные лица не видели эпизод».

На 69-й минуте матча «СКА-Хабаровск» — «Химки» вратарь гостей Лантратов толкнул болбоя, который долго не отдавал мяч. Мальчик упал на землю. После игры голкипер извинился перед ним. Они вместе сделали совместное фото.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии «СЭ» сообщил, что в клубе разберутся с инцидентом с участием Лантратова.

Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
РФС
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
Артур Григорьянц
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Как будет выглядеть в России альтернатива еврокубкам. Кубок Лиги — лучшее решение, но деньги на его проведение только ищут
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
Появилось полное видео конфликта вратаря «Химок» Лантратова с болбоем в Хабаровске
Вратарь «Химок» Лантаров и болбой сделали совместное фото после матча со «СКА-Хабаровском»
Голкипер «Химок» оттолкнул болбоя, а Хабаровск приблизил Глушакова и Юрана к вылету из РПЛ
Проступок Лантратова должен рассматривать КДК. Вратарю грозит дисквалификация
Губерниев назвал быдлом футболиста «Химок» Григалаву
В «Химках» заявили о намерении разобраться в эпизоде с Лантратовым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Проступок Лантратова должен рассматривать КДК. Вратарю грозит дисквалификация

Агент Сильянова заявил, что футболист вернулся в «Локомотив» после аренды в «Ростове»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости