В КДК РФС рассказали, в каком случае могут рассмотреть эпизод с голкипером «Химок» Лантратовым

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о регламенте возможного рассмотрения эпизода с агрессивным поведением голкипера «Химок» Ильи Лантратова в стыковом матче против «СКА-Хабаровска» (0:1).

«Если официальные лица матча видели дисциплинарное нарушение со стороны игроков и оценили его, то юрисдикции КДК в данном случае нет, — сказал Григорьянц «СЭ». — Мы не можем менять решение судьи на поле. Решение судьи на поле является окончательным. У нас есть две прерогативы, которые называются особой юрисдикцией КДК РФС. Мы можем отменить прямую красную карточку. Либо в эпизоде, когда официальные лица матча не видели дисциплинарного нарушения и не вынесли вердикт — тогда КДК РФС в силу особой юрисдикции может самостоятельно принять решение. Но только в том случае, если официальные лица не видели эпизод».

На 69-й минуте матча «СКА-Хабаровск» — «Химки» вратарь гостей Лантратов толкнул болбоя, который долго не отдавал мяч. Мальчик упал на землю. После игры голкипер извинился перед ним. Они вместе сделали совместное фото.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии «СЭ» сообщил, что в клубе разберутся с инцидентом с участием Лантратова.