Вратарь «Химок» Лантратов извинился перед болбоем после матча со «СКА-Хабаровском»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов принес извинения болбою после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:1) в стыковом матче за право остаться в РПЛ. 26-летний российский футболист толкнул мальчика на 69-й минуте встречи. Игра прошла в Хабаровске.

25 мая автором единственного гола во встрече «СКА-Хабаровск» — «Химки» является защитник хозяев Иллой-Айет Эммерсон (14-я минута).

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии «СЭ» заявил, что в клубе будут разбирать момент с Лантратовым во время игры против «СКА-Хабаровска».

Ответный матч стыков «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки».