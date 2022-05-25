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Сегодня, 14:40

Вратарь «Химок» Лантратов извинился перед болбоем после матча со «СКА-Хабаровском»

Читать «СЭ» в
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов принес извинения болбою после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:1) в стыковом матче за право остаться в РПЛ. 26-летний российский футболист толкнул мальчика на 69-й минуте встречи. Игра прошла в Хабаровске.

25 мая автором единственного гола во встрече «СКА-Хабаровск» — «Химки» является защитник хозяев Иллой-Айет Эммерсон (14-я минута).

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии «СЭ» заявил, что в клубе будут разбирать момент с Лантратовым во время игры против «СКА-Хабаровска».

Ответный матч стыков «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки».

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 12:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:0
Химки
Голы
Эммерсон, 14 (1:0)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Фомин Мануйлов (Тихонов, 75) Шищенко Гащенков Квеквескири Цаллагов Караев (Брагин, 80) Алиев (Гаглоев, 83) Гонгадзе
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Филин Боженов Григалава Глушаков Главчич (Долгов, 58) Кухарчук (Жумабеков, 58) Магомедов
Предупреждения
Мануйлов 42’, Гонгадзе 65’, Фомин 84’, Сугробов 90+2’  -  Главчич 41’, Григалава 72’, Долгов 74’
Судьи
Москалев (Воронеж) Миневич (Смоленск) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва)
Илья Лантратов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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