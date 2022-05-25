«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Химки» в первом стыковом матче

«СКА-Хабаровск» на своем стадионе минимально обыграл «Химки» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

Победный гол на 14-й минуте забил конголезский защитник Владис-Эммерсон Иллой-Айет.

Ответный стыковой матч между командами пройдет 28 мая в Химках на стадионе «Арена Химки».