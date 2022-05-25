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«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Химки» в первом стыковом матче

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
«СКА-Хабаровск» — «Химки» — 1:0.
Фото Вконтакте ФК «Химки»

«СКА-Хабаровск» на своем стадионе минимально обыграл «Химки» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

Победный гол на 14-й минуте забил конголезский защитник Владис-Эммерсон Иллой-Айет.

Ответный стыковой матч между командами пройдет 28 мая в Химках на стадионе «Арена Химки».

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 12:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:0
Химки
Голы
Эммерсон, 14 (1:0)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Фомин Мануйлов (Тихонов, 75) Шищенко Гащенков Квеквескири Цаллагов Караев (Брагин, 80) Алиев (Гаглоев, 83) Гонгадзе
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Филин Боженов Григалава Глушаков Главчич (Долгов, 58) Кухарчук (Жумабеков, 58) Магомедов
Предупреждения
Мануйлов 42’, Гонгадзе 65’, Фомин 84’, Сугробов 90+2’  -  Главчич 41’, Григалава 72’, Долгов 74’
Судьи
Москалев (Воронеж) Миневич (Смоленск) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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