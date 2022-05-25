Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:43

В «Химках» заявили о намерении разобраться в эпизоде с Лантратовым

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Лантратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги стыкового матча за право выступления в РПЛ между подмосковной командой и «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Юран обыграл Юрана. Наследие тренера оказалось сегодня сильнее, чем его действующая команда. Ничего страшного. Тяжелое поле, искусственное. Не лучшее качество газона. Плюс тяжелый перелет... Все это дало свой результат. Уповать на это не будем. Надо играть самим. Будем готовиться к домашней игре, все в наших руках. Дома надо побеждать с разрывом в 2-3 гола. Тяжело, но я уверен, что мы способны на это. Эпизод с Лантратовым? Видел, что затягивали игру с подачей мяча. У Ильи, понятно, эмоции. Будем разбираться, смотреть. Традиционно судейство комментировать не будем. Есть специальные органы, которые оценивают качество. Мы должны играть, а арбитры судить».

На 69-й минуте встречи голкипер «Химок» выскочил за пределы поля, вырвал мяч из рук болбоя и толкнул его. Главный арбитр матча Владимир Москалев не удалил Лантратова с поля. После матча против «СКА-Хабаровска» футболист извинился перед болбоем.

Илья Лантратов
РПЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Как будет выглядеть в России альтернатива еврокубкам. Кубок Лиги — лучшее решение, но деньги на его проведение только ищут
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
В КДК РФС рассказали, в каком случае могут рассмотреть эпизод с голкипером «Химок» Лантратовым
Голкипер «Химок» оттолкнул болбоя, а Хабаровск приблизил Глушакова и Юрана к вылету из РПЛ
Проступок Лантратова должен рассматривать КДК. Вратарю грозит дисквалификация
Губерниев назвал быдлом футболиста «Химок» Григалаву за мат в адрес болбоя
Вратарь «Химок» Лантратов извинился перед болбоем после матча со «СКА-Хабаровском»
Комитет по этике РФС готов рассмотреть поведение Лантратова в матче со «СКА-Хабаровском»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Химок» Лантратов извинился перед болбоем после матча со «СКА-Хабаровском»

Губерниев назвал быдлом футболиста «Химок» Григалаву за мат в адрес болбоя
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости