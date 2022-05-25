В «Химках» заявили о намерении разобраться в эпизоде с Лантратовым
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги стыкового матча за право выступления в РПЛ между подмосковной командой и «СКА-Хабаровск» (0:1).
«Юран обыграл Юрана. Наследие тренера оказалось сегодня сильнее, чем его действующая команда. Ничего страшного. Тяжелое поле, искусственное. Не лучшее качество газона. Плюс тяжелый перелет... Все это дало свой результат. Уповать на это не будем. Надо играть самим. Будем готовиться к домашней игре, все в наших руках. Дома надо побеждать с разрывом в 2-3 гола. Тяжело, но я уверен, что мы способны на это. Эпизод с Лантратовым? Видел, что затягивали игру с подачей мяча. У Ильи, понятно, эмоции. Будем разбираться, смотреть. Традиционно судейство комментировать не будем. Есть специальные органы, которые оценивают качество. Мы должны играть, а арбитры судить».
На 69-й минуте встречи голкипер «Химок» выскочил за пределы поля, вырвал мяч из рук болбоя и толкнул его. Главный арбитр матча Владимир Москалев не удалил Лантратова с поля. После матча против «СКА-Хабаровска» футболист извинился перед болбоем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0