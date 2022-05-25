Агент Сильянова заявил, что футболист вернулся в «Локомотив» после аренды в «Ростове»

Вадим Шпинев, агент защитника Александра Сильянова, рассказал подробности дальнейшей карьеры своего футболиста.

— У Александра Сильянова действующий контракт с «Локомотивом». Он вернулся уже в московский клуб. Сейчас игрок в отпуске. Аренда в «Ростове» закончилась. Она была до конца сезона, — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Сильянов провел вторую половину сезона в «Ростове» на правах аренды. Российский игрок принадлежит железнодорожникам.

В общей сложности Сильянов провел 23 матча и сделал две результативные передачи в сезоне-2021/22.