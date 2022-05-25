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Агент Сильянова заявил, что футболист вернулся в «Локомотив» после аренды в «Ростове»

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Вадим Шпинев, агент защитника Александра Сильянова, рассказал подробности дальнейшей карьеры своего футболиста.

— У Александра Сильянова действующий контракт с «Локомотивом». Он вернулся уже в московский клуб. Сейчас игрок в отпуске. Аренда в «Ростове» закончилась. Она была до конца сезона, — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Сильянов провел вторую половину сезона в «Ростове» на правах аренды. Российский игрок принадлежит железнодорожникам.

В общей сложности Сильянов провел 23 матча и сделал две результативные передачи в сезоне-2021/22.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-shpinev-sil-yanov-vernulsya-v-lokomotiv-arenda-v-rostove-zakonchilas/
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