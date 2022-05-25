Проступок Лантратова должен рассматривать КДК. Вратарю грозит дисквалификация

Действия вратаря «Химок» Ильи Лантратова, который на 69-й минуте первого стыкового матча со «СКА-Хабаровск» (0:1) повел себя агрессивно по отношению к мальчику, подававшему мячи, и толкнул его, должны получить оценку контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК). Голкиперу грозит дисквалификация.

Арбитр Владимир Москалев ошибочно не показал красную карточку вратарю гостей и не удалил его с поля. Голкиперу не понравилось, что один из болбоев слишком долго держал мяч в руках и не отдавал его Лантратову. Игрок «Химок» выскочил за ворота, вырвал мяч из рук болбоя и толкнул его так, что он упал.